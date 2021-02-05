Минск приветствует продление договора между РФ и США о стратегических наступательных вооружениях

Белорусская сторона приветствует вступление в силу 3 февраля соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Считаем это весомым вкладом в укрепление существующей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Продление ДСНВ, вне всякого сомнения, отвечает интересам всего мирового сообщества», — приводит слова заявления пресс-служба МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что достигнутая договоренность «заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера».

«Надеемся также, что решение Москвы и Вашингтона по сохранению ДСНВ, являющегося одним из краеугольных камней глобальной системы стратегической стабильности, безопасности и разоружения, будет способствовать формированию благоприятных условий для укрепления и восстановления жизнеспособности многосторонних механизмов в области контроля вооружениями на евроатлантическом пространстве», —говорится в заявлении.

Россия и США продлили договор 3 февраля. ДСНВ оставлен без изменений и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Соглашение предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 550 штук с каждой стороны.

Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 штук, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

29 января Путин подписал закон о ратификации документа о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях.