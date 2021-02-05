Вблизи границы с Литвой из горящей фуры спасли дальнобойщика

Сегодня ночью недалеко от литовской границы горела фура.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, около трех часов ночи на неохраняемой стоянке в Ошмянах (недалеко от пункта пропуска «Каменный Лог») произошло загорание большегруза MAN.

В результате повреждена автономная печь, переднее колесо, элементы кабины, обшивка моторного отсека, тормозные шланги.

Прибывшие спасатели достали 43-летнего водителя из кабины, в которой он отдыхал.