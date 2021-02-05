Петицию в поддержку БЧБ-флага подписали более 100 тысяч человек

Пока белорусские власти готовят изменения в законодательство о признании бело-красно-белого флага экстремистским, граждане собирают подписи в его защиту.

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29 января официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак сообщила , что в ведомство «поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским».

В ответ Координационным советом была создана петиция против этого. На данный момент ее подписали уже почти 102 тысячи человек.

Подписанты документа считают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».