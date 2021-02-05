В штабе Навального сравнили российские и белорусские протесты
В штабе оппозиционного политика Алексея Навального сравнили протесты в России и Беларуси.
Как отметил в эфире
В этой связи сторонники отправленного за решетку политика собираются тщательно готовиться к выборам в Госдуму (запланированы на сентябрь 2021 года).
Что же касается продолжения масштабного уличного протеста, то Волков считает, что «если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим».
В штабе пообещали, что большие акции протеста обязательно будут, и к ним нужно хорошо подготовиться.
Ранее