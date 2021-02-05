Холодные неустойчивые воздушные массы накрыли страну

С сегодняшнего дня в Беларуси заметно похолодает — на дворе будет настоящая зимняя погода, так как территорию страны накрыли холодные неустойчивые воздушные массы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, погода в регионах:

Брест -4..-6°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица);

Витебск -8..-10°C (вероятность осадков 60-70%, на дорогах гололедица);

Гомель -6..-8°C (вероятность осадков 5-10%, на дорогах гололедица);

Гродно -5..-7°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица);

Могилев -7..-9°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица);

Минск -6..-8°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица).

Несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе, представили белорусские спасатели:

- не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

- не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;

- носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу;

- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом;

- на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом;

- не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег и т.д. Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови;

- не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

- не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете ее снова одеть;

- если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками;

- как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд;

- если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

- прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- не выходите на мороз с влажными волосами после душа.

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