Байден назвал условия для сотрудничества с другими странами

Сотрудничество США с другими странами «должно начаться с дипломатии, основанной на самых драгоценных ценностях американской демократии — защите свободы, предложении возможностей, защите общечеловеческих прав, уважении к верховенству закона, отношении с достоинством ко всем людям», заявил президент Джо Байден во время посещения Госдепартамента.

Фото из микроблога Джо Байдена

Он также отметил значение Госдепартамента в борьбе с вызовами, с которыми сегодня столкнулся весь мир, — пандемия коронавируса, климатический кризис и распространение ядерного оружия.