Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер

/ Политика
Просмотров: 149

Сегодня прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и посла США в Беларуси Джули Фишер.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Политик отметила, что для нее «большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси». По словам Тихановской, дружба с США имеет «очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».

В свою очередь дипломат подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».

Ранее сообщалось, что с Фишерр встретился глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату.

Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на брифинге 6 ноября.

15 декабря сенаторы утвердили ее кандидатуру на пост нового посла в Беларуси.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Персона: Светлана Тихановская Джули Фишер

Другие материалы на эту тему:

«Не хотят, так захотят». Лукашенко бравирует отношениями с Вашингтоном

«Не хотят, так захотят». Лукашенко бравирует отношениями с Вашингтоном

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Очень скоро Минску придется мириться с Западом. Даже если Лукашенко не уйдет

Очень скоро Минску придется мириться с Западом. Даже если Лукашенко не уйдет

Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси

Трамп подписал обновленный Акт о демократии в Беларуси