ГАИ проводит спецмероприятие

/ Общество
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На дорогах Брестской области выросло количество нарушений ПДД со стороны дальнобойщиков.

По данным ГАИ региона, в числе нарушений — превышение скорости, неправильная парковка, пользование телефоном во время движения, пьяное вождение.

В этой связи в ближайшее время сотрудники дорожной милиции «усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей».

Как сообщается, маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к дорогам, наиболее востребованных данной категорией водителей.
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Тэги: ГАИ дальнобойщики Город: Брест

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