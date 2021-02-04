Кондрусевич: в Беларуси хорошие межконфессиональные взаимоотношения должны служить примером достижения единства в разнообразии

Межконфессиональная встреча, посвященная первому в истории Международному дню человеческого братства, состоялась 4 февраля в Соборной мечети в Минске, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Отмечается, что поводом для встречи стал документ «О человеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства», который подписали в 2019 году папа Франциск и верховный имам аль-Азхара Ахмед эль-Тайеб.

На встречу в Минске собрались представители трех авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама. Католический костел на ней представлял архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, в сопровождении ксендза-каноника Франтишка Рудя.

На встрече предлагалось обсудить выработку единой позиции конфессий перед вызовами и угрозами современности, среди которых проблемы абортов, наркомании, алкоголизма, а также координацию усилий по преодолению социально-политической напряженности и решению социальных проблем, определение пути сотрудничества представителей разных конфессий в укреплении самоидентичности верующих разных конфессий в Беларуси, выработку единой позиции по захоронению умерших, поиск других методов и форм сотрудничества по взаимодействию между религиозными и общественными организациями.

Архиепископ Кондрусевич, обращаясь к религиозным деятелям, представителям власти и всем присутствующим, поблагодарил мусульманскую общину за приглашение. Он отметил, что на Втором Ватиканском соборе католическая церковь «особое внимание посвятила проблеме ее отношений с внешним миром, в том числе с другими вероисповеданиями».

По словам католического иерарха, в последнее время наблюдается «активизация межрелигиозного диалога на благо человечества и с целью решения насущных проблем». В частности он напомнил о встрече папы Франциска и патриарха Московского Кирилла в 2016 году, которые «призвали к миру на Ближнем Востоке, совместной борьбе с международным терроризмом», а также «осудили нарушение прав христиан».

Почетный митрополит отметил, что документ, подписанный папой и верховным имамом аль-Азхара, «призван стать ориентиром в христианско-исламских отношениях, способствовать воспитанию новых поколений людей, которые будут нести добро и свет».

«Мы все ответственны за будущее нашей планеты. Люди разных вероисповеданий понимают, что расширяется пространство для их совместной деятельности на благо всего мира», — подчеркнул он.

Кондрусевич обратил внимание на то, что «социальные учения христианских, мусульманских и иудейских вероисповеданий содержат ряд взаимоприемлемых положений». Их практическое использование, отметил архиепископ, «будет способствовать выработке общих подходов для ответа на острые и опасные вызовы настоящего, создания будущего на моральных ценностях и укрепления мира между народами».

«В нынешней сложной общественно-политической ситуации в Беларуси хорошие межрелигиозные взаимоотношения, согласно образному выражению святого Иоанна Павла II, должны служить примером достижения единства в многообразии. Пусть сегодняшняя межконфессиональная встреча станет новым импульсом для достижения этой цели», — сказал почетный митрополит Минско-Могилевский.

По итогам встречи было решено провести 13 марта межконфессиональный молодежный круглый стол «Единый взгляд на вселенную и конструктивность».