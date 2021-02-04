В Беларуси продолжает расти число политзаключенных

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще двух. Соответствующее заявление правозащитного сообщества размещено на сайте spring96.org .

Это — Стефан Лазовик и Виктор Лосик. Таким образом, число политзаключенных в Беларуси увеличилось до 226.

Как отмечают правозащитники, Лазовик был задержан в сентябре по подозрению в причастности к нанесению протестных надписей 12 августа на остановке в Горках (Могилевская область). Уголовное дело изначально было возбуждено по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). Под давлением следователей, заявляют правозащитники, Лазовик признался, что причастен к нанесению надписей, но, когда 29 октября отказался записать видео с раскаяниями, прокуратора переквалифицировала обвинение на ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

Виктор Лосик обвиняется в том, что повесил на мосту чучела с фотографиями министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка для голосования с надписью «Не забудем, не простим!», а также в нанесении изображений с гербом «Погоня» на сооружениях и опорах моста. Он был задержан 7 декабря и находится в СИЗО Жодино. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Правозащитники считают, что нанесение надписей и размещение чучел «свидетельствуют об их явно протестном содержании». «Как следует из показаний самих задержанных, целью поступков было выражение своего протеста и несогласия с результатами президентских выборов. Таким образом, эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство», — говорится в заявлении.

Нанесение изображений с гербом «Погоня», официально признанным историко-культурной ценностью, также «не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания» и не соответствует ст. 341 УК, заявляют правозащитники.

«Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями», — говорится в заявлении.

Правозащитники считают лишение свободы Стефана Лазовика и Виктора Лосика политически мотивированным и требуют их немедленного и безусловного освобождения из-под стражи, как и всех других политзаключенных в стране.

Документ подписали: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, инициатива FORB, Центр правовой трансформации Lawtrend, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.