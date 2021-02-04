В Минске задержан директор ГУМа Александр Крепак

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Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан по подозрению в коррупции, сообщила  официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова сегодня в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».

Фото с сайта ГУМа

«Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2.525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию», — сообщила Гончарова.

По ее словам, в отношении Крепака возбуждено уголовное дело, по имеющимся данным, «противоправная деятельность носила системный характер».

Окончательную правовую оценку ситуации дадут по результатам расследования, добавила представитель СК.

Гончарова подтвердила БелаПАН факт задержания Крепака. «Да, подтверждаю»,  — сказала она.

Александр Крепак возглавил ОАО «ГУМ» в мае 2020 года, до этого (с марта 2017 года) занимал пост заместителя председателя Мингорисполкома.
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Тэги: ГУМ корррупция взятки Персона: Александр Крепак Юлия Гончарова Город: Минск

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