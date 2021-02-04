От рыбхозов до пиццерий. ФСЗН вывесил списки предприятий-должников

В открытом доступе оказались списки белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей, которые имеют долги по уплате обязательных страховых взносов.

Фонд социальной защиты населения опубликовал новые сведения о плательщиках обязательных страховых взносов, у которых есть долги свыше 100 рублей.

Эти организации и ИП не смогли своевременно внести платежи в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

При этом все субъекты хозяйствования ведут деятельность и не находятся в стадии ликвидации (банкротства).

В списках должников по Брестской области значатся 140 организаций и ипэшников, Витебской области — 153, Гомельской области — 41, Гродненской — 34, Минской — 239, Могилевской — 98 субъектов хозяйствования. В Минске насчитывается 168 должников.

В число «штрафников» входят не только частные, но и государственные предприятия.

Это в первую очередь строительные тресты, монтажные управления, механизированные колонны, райагросервисы, рыбхозы, льнозаводы, комбинаты стройматериалов, бытового обслуживания и пищевой продукции, включая мясокомбинаты.

При этом в списках должников по Минску указаны в том числе предприятия общепита и строительной отрасли, а также представительства зарубежных компаний в Беларуси.

ФСЗН регулярно делает отметки о погашении задолженности. Некоторые должники уже возместили долги, а также внесли пени и уплатили штрафы.

Специалисты фонда отмечают динамику снижения задолженности.

Так, если в июле 2017 года суммарная задолженность организаций и ИП по обязательным страховым взносам превышала 38 миллионов рублей, то в январе 2021 года она составила 12 миллионов, то есть уменьшилась в 3,2 раза.

Вместе с тем снизить долги предприятия смогли за счет того, что государство в 2020 году предоставило рассрочку по погашению долгов перед ФСЗН. Причем не всем, а только предприятиям АПК Витебской области.