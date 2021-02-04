«Объявленная Лукашенко конституционная реформа — это инструмент для удержания им власти»

По мнению советника Светланы Тихановской, координатора работы Общественной конституционной комиссии (готовит проект новой Конституции) Анатолия Лебедько, за последние месяцы в риторике Александра Лукашенко заметно изменились акценты.

В частности, отметил он, проведение референдума об изменениях в Основной закон уже отодвинуто на 2022 год, и его перспективы становятся все более туманными, пишет DW . В этой связи Лебедько назвал объявленную Лукашенко конституционную реформу «инструментом для удержания им власти».

Говоря о Конституции, политик подчеркнул, что «нам нужен документ, который не позволит вернуться в прошлое». Самой большой проблемой ныне действующего Основного закона он считает закрепленную в нем «гиперпрезидентскую форму правления».

По поводу сроков и процедур принятия новой Конституции, Лебедько заявил, что вопрос транзита власти должен решаться на политическом уровне. Сам он считает, что оптимальным было бы провести выборы нового президента одновременно с референдумом по изменениям Конституции.