«Объявленная Лукашенко конституционная реформа — это инструмент для удержания им власти»

/ Выборы
Просмотров: 133

По мнению советника Светланы Тихановской, координатора работы Общественной конституционной комиссии (готовит проект новой Конституции) Анатолия Лебедько, за последние месяцы в риторике Александра Лукашенко заметно изменились акценты.

В частности, отметил он, проведение референдума об изменениях в Основной закон уже отодвинуто на 2022 год, и его перспективы становятся все более туманными, пишет DW. В этой связи Лебедько назвал объявленную Лукашенко конституционную реформу «инструментом для удержания им власти».

Говоря о Конституции, политик подчеркнул, что «нам нужен документ, который не позволит вернуться в прошлое». Самой большой проблемой ныне действующего Основного закона он считает закрепленную в нем «гиперпрезидентскую форму правления».

По поводу сроков и процедур принятия новой Конституции, Лебедько заявил, что вопрос транзита власти должен решаться на политическом уровне. Сам он считает, что оптимальным было бы провести выборы нового президента одновременно с референдумом по изменениям Конституции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: конституционная реформа Персона: Анатолий Лебедько Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реорганизовать госконтроль и надзор?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реорганизовать госконтроль и надзор?

Иван Пляхимович. КОНСТИТУЦИЯ. Приговор государству по статье 1

Иван Пляхимович. КОНСТИТУЦИЯ. Приговор государству по статье 1

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. В поисках новой модели власти

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. В поисках новой модели власти