«Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет»

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По словам члена президиума Координационного совета, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, США всесторонне будет содействовать лучшей жизни граждан Беларуси.

В ходе его встречи с назначенным послом США в Беларуси Джулией Фишер, «стороны обстоятельно обсудили общественно-политический кризис в Беларуси и перспективы развития белорусско-американских отношений».

«Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», — отметил по итогам встречи политик.

Также, по итогам встречи отмечено, что в рамках «Акта о демократии в Беларуси» США «намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие», а нарушение прав человека в Беларуси «получит адекватный ответ со стороны США».

Посол пообещала, что Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет.

Также Фишер собирается встретиться с иными представителями гражданского общества и Светланой Тихановской.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Павел Латушко Джули Фишер

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