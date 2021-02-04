Генпрокуратура: дело о массовых беспорядках в Пинске 9-10 августа направлено в суд

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о массовых беспорядках в Пинске 9-10 августа 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, фигурантами дела являются 10 граждан от 17 до 44 лет, которым «инкриминировано участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном насилии над личностью, погромах и уничтожении имущества».

«Согласно материалам дела, обвиняемые, приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок, — отмечается в сообщении. — В его развитие учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

По версии обвинения, семи сотрудникам милиции причинены менее тяжкие телесные повреждения, шести — легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, 42 — легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, 54 — побои.

Причиненный ущерб в сумме более 24 тысяч рублей не возмещен — прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба в солидарном порядке.

«После изучения дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области. В качестве меры пресечения к девяти обвиняемым применено заключение под стражу, к одному — домашний арест. У всех различный уровень образования и разное социальное положение. Двое из них имеют непогашенную судимость, трое ранее привлекались к уголовной ответственности, однако на момент противоправных действий судимости были погашены. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, один из обвиняемых страдает хроническим алкоголизмом и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения».

В пресс-службе Генпрокуратуры также отметили, что расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов продолжается.