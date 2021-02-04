Минэнерго: произведенная на БелАЭС электроэнергия пошла не в Литву, а на обеспечение внутренних потребностей

/ Экономика
Просмотров: 162

Министерство энергетики Беларуси отреагировало на прозвучавшую накануне в литовском парламенте информацию о том, что около 12% потребляемой в Литве электроэнергии произведено на Белорусской АЭС.

«Литовские парламентарии и чиновники, как видно, внимательно следят за импортируемыми потоками электроэнергии, анализируют затраты на ее закупку, — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго. — И в этом не было бы ничего плохого, если бы обвинения снова не летели в адрес Белорусской атомной станции. В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС — причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на БелАЭС. Это не соответствует действительности».

«Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде. 12% — цифра немалая, вызывает вопросы. И для того, чтобы удостовериться в ее объективности, первым делом стоит зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, а там черным по белому указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси. И она равна нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии», — отметили в министерстве.

Пресс-служба подчеркнула, что с момента синхронизации первого блока БелАЭС с энергосистемой страны выработан первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, и «этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии».

3 февраля председатель комитета по национальной безопасности и обороне сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил журналистам, что около 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС. «В месяц это 11 млн евро. Можно сказать, что [литовские] потребители платят за [белорусскую] АЭС», — процитировал парламентария новостной портал Delfi.

Министр энергетики Литвы Дейнюс Крейвис, выступая на вчерашнем заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, представил данные, согласно которым за последние 10 дней «половина всей электроэнергии, поступившей в Литву через белорусско-литовское соединение [электросетей], происходила из Беларуси, а другая половина — из России».

«Еще столько же электроэнергии покупают на бирже в Латвии. Поскольку у нас образовался огромный дефицит электроэнергии, мы электричество используем и платим за него», — констатировал чиновник. Он уточнил, что речь идет о 77 млн киловатт-часов электроэнергии. «В денежном эквиваленте это почти 4 млн евро. Если так будет продолжаться, то 120 млн евро за год заплатим на дальнейшее строительство БелАЭС. Поэтому важно в будущем сделать так, чтобы не финансировать [строительство] второго, третьего блоков», — заявил Крейвис.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва АЭС-Беларусь Персона: Лауринас Кащюнас Дейнюс Крейвис

Другие материалы на эту тему:

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко