До трех лет лишения свободы получили пятеро обвиняемых в участии в уличных протестах

В пяти городах Беларуси 4 февраля завершились суды над участниками уличных протестов, обвиняемыми по уголовным делам, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Судья суда Заводского района Минска Екатерина Мурашко приговорила индивидуального предпринимателя, директора концертного агентства Horse&Vega Ивана Коневегу к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Коневегу обвинили по трем статьям Уголовного кодекса по событиям в столице с 9 на 10 августа 2020 года: по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции), ч. 1 ст. 218 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«Согласно тексту обвинения, ночью 10 августа Коневега с группой граждан вышел на проезжую часть на перекрестке ул. Богдановича — Купалы — Сторожевская, что привело к нарушению работы транспорта. Своими действиями он препятствовал деятельности органов правопорядка, с его стороны исходила угроза применения насилия в отношении них. Также он нанес не менее двух ударов руками по задней арке и стеклу служебного автомобиля ГАИ», — отмечается в сообщении.

Обвиняемый не признал своей вины ни по одной из вменяемых ему статей. Единственное, что признал, — участие в несанкционированном массовом мероприятии. На суде он сказал, что пытался остановить машину ГАИ, так как боялся, что она на большой скорости въедет в людей на дороге.

Коневега погасил половину суммы нанесенного ущерба за ремонт автомобиля ГАИ (остальные 50% — другой обвиняемый по фамилии Лукович). Он извинился перед сотрудниками ГАИ и раскаялся в своих действиях.

В Солигорске (Минская область) на три года лишения свободы в колонии общего режима осужден местный житель, десантник Руслан Окостко, который 15 ноября 2020 года прошел по городу с бело-красно-белым флагом.

Его обвинили в сопротивлении сотруднику милиции, а также в нанесении ему телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью (ст. 363 УК РБ). Также Окостко должен возместить 2 тыс. рублей материальной компенсации пострадавшему.

Три года лишения свободы получил 24-летний Алексей Губич из Гомеля. Его обвинили в нанесении удара по ноге милиционера, от которого тот упал. «Когда на суде выяснилось, что в момент падения Шаповалова Губича рядом не было, то вдруг появился другой "потерпевший Иванов", которого якобы также ударил Губич», — пишет «Весна».

Суд Центрального района Гомеля признал Губича виновным. Он должен выплатить 300 рублей компенсации пострадавшему.

В суде Октябрьского района Витебска оглашен приговор местному жителю Артему Исакову, обвиняемому по ст. 364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел). Исаков получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с него процессуальные издержки (94 рубля 80 копеек), а автомобиль, мобильный телефон, телевизор и другие изъятые вещи оставил под арестом.

Еще один суд сегодня завершился в Барановичах (Брестская область). На два года лишения свободы в колонии общего режима осудили тренера-преподавателя по плаванию Алексея Поведайло. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ). Экспертиза признала, что состав смеси, найденный в машине обвиняемого, был близким к составу «коктейля Молотова».

Поведайло признал, что перевозил, хранил и использовал горючую смесь для личных бытовых потребностей. Использовать ее в качестве «коктейля Молотова» он не собирался.