За сутки в Беларуси зарегистрировано 1708 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1708 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1959 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 практически не изменилось — 3 февраля их было 1711. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 253 413, умерли 1755 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 241 150 человек.

19 января в Беларуси началась вакцинация медработников от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По данным Минздрава, эту процедуру прошли уже около 10 тыс. специалистов по всей стране — более 51% медработников, изъявивших желание привиться в первую очередь. Массовую вакцинацию населения в стране планируется начать в апреле.