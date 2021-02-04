Инициатива ByPol получила свидетельства вмешательства МВД в деятельность судебной власти

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Данным ведомством подготовлен документ, адресованный Государственному секретариату Совета безопасности, с просьбой повлиять на решения, выносимые судами Минской области.

«МВД не устраивала тенденция привлечения названными судами граждан по статье 23.34 КоАП с наложением на них административных взысканий в виде штрафа. В то время как суды города Минска послушно "штамповали" захваченным гражданам арест», — цитирует телеграм-канал инициативы бывших силовиков.

Указанную инициативу МВД поддержал и действующий Генеральный прокурор Андрей Швед. До всех прокуроров доведено его распоряжение о неукоснительном опротестовании всех судебных постановлений о наложении штрафов по ст.23.34 КоАП. Предписано, при любых обстоятельствах добиваться назначения за такие «правонарушения» административного ареста.

«Считаем важным напомнить всем должностным лицам и судьям прежде всего положения ст.110 Конституции о том, что судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону», — напомнили в ByPol.
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Тэги: МВД суды судебная система Персона: Андрей Швед

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