Латушко сообщил о тайной работе властей по созданию единой валюты с Россией

Судя по информации, которая есть у Народного антикризисного управления, над дорожной картой в ускоренном темпе тайно работают в Нацбанке и других госорганах Беларуси, сообщил Павел Латушко.

«На днях в большом интервью ТАСС замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил: "Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться". Возобновление в госорганах Беларуси работы по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией — угроза суверенитету Беларуси», — цитирует политика его телеграм-канал.

Латушко убежден, что любые важнейшие для страны решения можно принимать только публично и с согласия белорусского народа.

«В стране полный правовой дефолт, массовые нарушения прав человека, не работает ни один демократически сформированный институт власти», — уточнил он.

Латушко напомнил, что «любые договоренности нелегитимного президента не имеют никакой юридической силы — юридически ничтожны».