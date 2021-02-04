Фотофакт. Власти согнали десятки силовиков к суду Московского района 04.02.2021 / 12:15 / Общество Просмотров: 369 A- A+ У суда Московского района Минска с утра 4 февраля находятся десятки силовиков. В здании слушается дело «Белгазпромбанка», на которое не пустили журналистов негосударственных СМИ. Источник: t.me/motolkohelp Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 2 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: дело Белгазпромбанка МВД ОМОН Другие материалы на эту тему: 60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца Дело в отношении Виктора Бабарико передано в Верховный суд BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси Психолог рассказал, как омоновцев заставили зверствовать