Фотофакт. Власти согнали десятки силовиков к суду Московского района

/ Общество
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У суда Московского района Минска с утра 4 февраля находятся десятки силовиков. В здании слушается дело «Белгазпромбанка», на которое не пустили журналистов негосударственных СМИ.

Источник: t.me/motolkohelp
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Тэги: дело Белгазпромбанка МВД ОМОН

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