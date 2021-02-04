Восстановление железнодорожного сообщения с Россией будет поэтапным, заявила пресс-служба Белорусской железной дороги.

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Как сообщалось ранее, в соответствии с решением правительства Российской Федерации 8 февраля возобновляется международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией.

По информации БЖД, на первоначальном этапе будет организовано курсирование поезда № 2/1 Минск — Москва формирования Белорусской железной дороги отправлением из Минска по четным, а из Москвы — по нечетным дням.

Из Минска поезд № 2/1 будет отправляться в 22.10 и прибывать в Москву в 8.13. Из российской столицы поезд отправится в 22.13 и прибудет в Минск в 7.26.

На данном этапе по территории Беларуси поезд будет следовать без посадки и высадки пассажиров на станции Орша-Центральная. На территории России он будет делать остановки на станциях Смоленск и Вязьма.

Предусматривается также остановка поездов № 30 Калининград — Москва и № 29 Москва — Калининград на станции Минск-Пассажирский. Реализация проездных документов будет осуществляться только для проезда в сообщении Минск — Москва и обратно. При этом пассажиры смогут приобрести проездные документы при следовании из Минска до станций Смоленск, Вязьма, Гагарин и от указанных станций до станции Минск-Пассажирский.

При проезде пассажирам настоятельно рекомендовано использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, отметили в БЖД.

Белорусская железная дорога продолжит взаимодействие с ОАО «РЖД» по поэтапному восстановлению графика движения международных поездов в сообщении с Российской Федерацией, о чем будет оперативно информировать пассажиров, сообщила пресс-служба.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией было приостановлено 5 апреля 2020 года на основании решения Роспотребнадзора. Ограничения были введены на фоне распространения коронавируса.