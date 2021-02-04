Нацбанк зафиксировал в 2020 году рост обращений граждан по вопросам кредитов и вкладов

В 2020 году в Национальный банк поступило 2.695 обращений граждан (в 2019 году — 2.198). При этом количество обращений в центральный аппарат регулятора составило 2.518, или 93,4% (в 2019 году — 1.946).

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, из общего количества поступивших обращений 378 (14%) составляют жалобы, 2.283 (84,7%) — заявления, 34 (1,3%) — предложения.

В 2020 году увеличилось количество обращений граждан, касающихся кредитования: с 514 в 2019 году до 634 в 2020-м. Вместе с тем количество обращений с жалобами на необоснованный отказ банков в выдаче кредитов сократилось с 81 в 2019 году до 60 в 2020-м.

В прошедшем году также наблюдалось увеличение количества обращений граждан по вопросам банковских вкладов (депозитов): с 76 в 2019 году до 107 в 2020-м.

За год в Национальный банк поступило 1.071 обращение по вопросам деятельности банков, что составляет 38% от общего количества поступивших в 2020 году обращений. В 2019 году было 844 обращения.

В территориальном разрезе наибольшее количество обращений граждан в 2020 году поступило из Минска и Минской области — 1.133 (42% от общего количества) и 394 (14,6%) соответственно. Из Витебской области поступило 301 обращение (11,2%), Гомельской — 275 (10,2%), Брестской — 224 (8,3%), Гродненской — 186 (6,9%), Могилевской — 152 (5,6%), из стран ближнего зарубежья — 30 (1,1%).

Банки Беларуси провели в 2020 году масштабную реструктуризацию кредитов граждан из-за сложного финансового положения. По ходатайствам организаций и физических лиц банками в 2020 году было заключено около 13,8 тысячи дополнительных соглашений по реструктуризации задолженности по кредитным договорам, в том числе 8,9 тысячи соглашений по кредитам, выданным физическим лицам.

Принимались решения о приостановлении начисления процентов за пользование кредитами и неприменении штрафных санкций к кредитополучателям, которые оказались в сложном экономическом положении. Осуществлялась замена валюты обязательств по кредитным договорам.

Банковский сектор Беларуси в 2020 году также столкнулся со значимым оттоком депозитов населения. В целом за год они уменьшились в национальной валюте почти на 800 млн рублей, в иностранной — почти на 2 млрд долларов.