Головченко: Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике

Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике, сообщил 3 февраля в Минске премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Борисовым.

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«Наверное, рано говорить, что приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату. Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций», — цитирует Головченко пресс-служба белорусского правительства.

По его словам, это мероприятия «по согласованию дальнейшей промышленной политики и ее развитию в интересах укрепления общего промышленного потенциала России и Беларуси».

Головченко пояснил, что обсужденные вопросы касались всего спектра взаимоотношений Беларуси и России в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.

На вопрос о возможном импортозамещении белорусских товаров Борисов ответил: «В России нет и не планируется мероприятий по замещению продукции белорусских предприятий. То есть замещать импортируемую из Республики Беларусь продукцию мы не собираемся». По его словам, правительство не собирается тратить деньги российского бюджета «на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика». «Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где испытываем определенные трудности», — добавил Борисов.

Вице-премьер РФ сообщил о договоренности двух стран «перезагрузить» взаимоотношения, касающиеся промышленной политики, на всех уровнях: между предприятиями, концернами, госорганами, с российской стороны — с Минпромторгом, «Росатомом», «Роскосмосом». «Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России», — пояснил Борисов.

«Предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий и действий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Беларуси есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями», — добавил вице-премьер.

«В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать взаимодействие. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации», — заявил Головченко в ходе встречи с Борисовым.

Он считает, что укрепление и развитие сотрудничества с Россией является для Беларуси приоритетным направлением. По оценке Головченко, сегодня экономики Беларуси и России начинают восстанавливаться после шоков, которые были связаны с коронавирусной инфекцией. «Радует, что процесс идет синхронно, укрепление экономического развития наблюдается у обеих стран, и это очень важно, потому что Россия была, остается и, я уверен, будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах», — отметил руководитель белорусского правительства.