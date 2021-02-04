В Беларуси появится новый госпраздник — День народного единства

Республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства был опубликован на Национальном правовом-интернет портале. Исходя из него, в нашей стране будет праздноваться День народного единства.

Всего в плане проведения Года народного единства 106 пунктов, в том числе и реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, День Конституции (15 марта), Праздник труда (1 мая), День Победы (9 мая), День Государственного герба и Государственного флага (второе воскресенье мая, в этом году - 9 мая), День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 июня), День Независимости (3 июля), автомотовелопробег, посвященный Году народного единства и др.

Точная дата празднования Дня народного единства пока не определена. Мининформ совместно с НАН Беларуси должны проработать этот вопрос до 1 марта.

Власти также планируют создать информационный ресурс и Telegram-канал «Народное согласие» для проведения социологических исследований «Народное единство как фактор укрепления белорусского государства».