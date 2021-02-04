Полсотни домов, школа и детсад в Клецком районе остались без воды
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В Клецком районе без воды были 10 многоквартирных, 40 частных домов, детсад, школа и котельная.
По сообщению пресс-службы МЧС, 3 февраля поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Рассвет Клецкого района Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 40 частных жилых домов, детский сад, школа и котельная.
Организовывался подвоз воды.
Водоснабжение потребителей восстановлено.