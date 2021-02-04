Авиакомпания flydubai открывает рейсы в Минск

Авиакомпания flydubai, базирующаяся в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае, объявила об открытии рейсов в Минск.

С 20 февраля 2021 года авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю между международным аэропортом Дубай (DXB) и национальным аэропортом Минск (MSQ). Flydubai станет первым перевозчиком в Дубае, который предложит прямые рейсы по этому маршруту, сообщает пресс-служба компании.

«Мы рады быть первой авиакомпанией в Дубае, которая выполняет прямые рейсы между Дубаем и Минском. flydubai предлагает пассажирам удобные стыковки и возможность путешествовать по 155 направлениям через международный туристический центр Дубая. Мы предлагаем нашим пассажирам удобные и надежные туристические услуги, независимо от того, выбирают они для путешествия бизнес-класс или экономкласс. Все наши пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту», — отметил старший вице-президент flydubai Джейхун Эфенди.

Благодаря партнерству с авиакомпанией «Эмирейтс» пассажиры получат больше удобных вариантов стыковок в Дубае для полетов по 155 направлениям между рейсами «Эмирейтс» и flydubai, включая Австралию, Китай, Индийский океан, Японию, Южную Азию и США.

Тарифы бизнес-класса в обе стороны от Минска до Дубая составляют 1500 долларов, экономкласса — 390 долларов.

Из Дубая самолет будет вылетать в 18:50, время прибытия в Минск — 23:50. Вылет из Минска — 00:50, прибытие в Дубай — 7:45.

Как сообщалось, 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начнет выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Минск — Дубай два раза в неделю. Таким образом, из столицы Беларуси в крупнейший город ОАЭ будет осуществляться пять рейсов еженедельно.

16 января вступил в силу безвизовый режим между Беларусью и ОАЭ. С этой даты граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся для граждан ОАЭ на территории Беларуси.