Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире

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Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 4 февраля в 02:20. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. При ликвидации огня сотрудниками МЧС были спасены 5 человек.

В результате пожара в жилье повреждено имущество в кухне на площади 8 кв.м.

Причина пожара устанавливается.
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Тэги: МЧС пожар Город: Минск

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