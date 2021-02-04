Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в столичной квартире

Работники МЧС спасли пять человек при пожаре в минской квартире на улице Маяковского, сообщили в городском управлении МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 4 февраля в 02:20. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже по улице Маяковского. При ликвидации огня сотрудниками МЧС были спасены 5 человек.

В результате пожара в жилье повреждено имущество в кухне на площади 8 кв.м.

Причина пожара устанавливается.