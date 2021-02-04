Размер инновационного фонда Мингорисполкома увеличили

В текущем году в инновационном фонде Мингорисполкома предусмотрено 132 млн рублей для финансирования инновационных проектов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

По его словам , в столице ежегодно объявляется прием заявок от субъектов хозяйствования для участия в конкурсном отборе инновационных проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома.

К примеру, в 2020 году средства получили 17 юридических лиц. На реализацию проектов им выделили 123 млн рублей. С помощью финансирования из инновационного фонда в прошлом году были созданы семь отраслевых лабораторий — центров коллективного творчества, оснащенных уникальным оборудованием, воспользоваться которым на определенных условиях могут различные субъекты хозяйствования, работающие в одной отрасли.

«Претендовать на получение средств на реализуемый проект могут резиденты Беларуси всех форм собственности, расположенные на территории Минска. Конкурсный отбор проводится по пяти направлениям. Всю необходимую информацию о нем можно получить на Бизнес-портале Минска», — сказал Трущенко.