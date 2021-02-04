В Конгресс США внесли проект санкций против РФ из-за Навального

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Группа сенаторов во главе с Марком Рубио внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против России из-за ареста Алексея Навального.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в заявлении на сайте Рубио.

Санкции были подготовлены еще в сентябре 2020 года. Конкретные имена не указаны, но предлагается рассмотреть вопрос заморозки активов и отказ в выдаче виз.

Также предлагается проверить возможность применения химического оружия в России и изучить финансовый отчет о деятельности президента РФ Владимира Путина.

Накануне Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Политик уже отбыл год под домашним арестом, это зачли.

После объявления решения по Навальному в Москве начались акции протеста, были задержаны более тысячи человек. Задержания проходили с особой жестокостью, участников акций протеста били дубинами.
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Тэги: Россия-США санкции против России Персона: Алексей Навальный Марк Рубио

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