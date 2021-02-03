В ДТП под Октябрьским погибли водитель и пассажир «Ауди»

/ Происшествия
Просмотров: 74

Вечером 3 февраля на 7-м км автодороги Октябрьский — Паричи — Речица произошло ДТП с участием «Ауди» и ГАЗели.

По предварительной информации областной ГАИ, водитель легковушки не правильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗ не пострадал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП ГАИ ДТП со смертельным исходом гибель водителя Город: Октябрьский

Другие материалы на эту тему:

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП