Глава Минздрава: Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась

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Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич на брифинге в Совете министров 3 февраля.

«Мы констатируем стабилизацию эпидпроцесса в Беларуси и России. Понятно, что Беларусь гораздо меньшая страна, но во всех регионах страны эпидпроцесс показывает меньшую интенсивность», — цитирует Пиневича пресс-служба Минздрава.

По словам чиновника, сегодня на встрече в белорусском правительстве обсуждалось взаимодействие с Россией в плане вакцин против коронавируса. Речь шла не только о «Спутнике V», но и о других российских разработках.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие Беларуси и России при пересечении границы с использованием приложения «Путешествую без COVID-19», а также в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных структур.

По информации Минздрава, за минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1711 случаев COVID-19, скончалось 9 человек с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, после четырех дней постепенного снижения заболеваемости, за сутки количество новых случаев COVID-19 значительно выросло — 2 февраля их было 699. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 251 705, умерло 1746 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 239 191 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 коронавирус в Беларуси Минздрав Персона: Дмитрий Пиневич

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