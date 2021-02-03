Журналистов независимых СМИ не пустят на предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка», которое пройдет 4 февраля в здании суда Московского района Минска. В Верховном суде, под чьей юрисдикцией состоится процесс, объясняют это эпидемиологической обстановкой и нехваткой мест в зале, где будет идти процесс.

Сегодня стало известно, что предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка» пройдет 4 февраля. На нем будут присутствовать не все проходящие по делу обвиняемые, а только шестеро, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктора Бабарико среди них нет.

Верховный суд на своем сайте предупредил , что в связи с эпидемиологической ситуацией будут приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при рассадке в зале судебного заседания.

Об этом же предупредили в пресс-службе Верховного суда журналистов, аккредитовывавшихся на суд. Журналисту БелаПАН пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова сказала, что перезвонит вечером и скажет, одобрена ли заявка на аккредитацию.

«Допуск в зал осуществляется с учетом количества мест и эпидемиологической обстановки», — сказала Юлия Ляскова.

После 18 часов стало известно, что заявка не одобрена. Помимо журналиста БелаПАН, на заседание суда не пустят и журналистов «Белорусы и рынок», Onliner.by. При этом известно, что на заседание пустят журналистов российских СМИ: агентства РИА «Новости», ТАСС, а также «Sputnik в Беларуси».

О том, что суд над Виктором Бабарико и другими обвиняемыми по делу «Белгазпромбанка» будет открытым, не раз говорили высшие чиновники. Например, об этом в декабре, выступая перед рабочими и руководством предприятия «Гродно-Азот», заявил глава КГБ Иван Тертель.

«Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто», — сказал Тертель.

Приводил слова Александра Лукашенко об открытом суде над Бабарико и Юрий Воскресенский. В эфире СТВ Юрий Воскресенский озвучил условие освобождения претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико, которое ему якобы назвал Александр Лукашенко на встрече в СИЗО КГБ.

«Когда Виктор [Бабарико] спросил: "Что со мной?", президент сказал: "С тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные — и не будешь сидеть"», — сообщил Юрий Воскресенский.

На это Виктор Бабарико парировал, что информация об украденных им деньгах не соответствует действительности, он ничего не присваивал. Тогда Александр Лукашенко заявил, что «кто что присваивал, будет видно на открытом суде».