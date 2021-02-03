Лукашенко пригласил главу КПРФ Зюганова на ВНС

Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым.

Фото: duma.gov.ru

«Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Стороны «обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития», «обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации».

Сайт КПРФ 3 февраля размеcтил интервью Зюганова «Свободной прессе», в котором политик заявил, что истинной причиной протестов в России стали «нынешний социально-экономический курс» и «политика, которая гробит страну и унижает целые поколения».

«Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким протестам. Прежде всего — против несправедливости, против жулья и олигархии, против вороватого чиновничества, против унижения детей войны, против платного образования и разрушенной медицины», — заявил Зюганов. При этом он подверг критике не только Кремль, но и находящегося в заключении лидера протестов Алексея Навального.