БХК призвал жодинский ИВС срочно возобновить прием передач и предоставить информацию о борьбе с распространением COVID-19

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Белорусский Хельсинкский Комитет направил в жодинский изолятор временного содержания запрос, в котором призвал срочно возобновить прием передач для задержанных и отбывающих административный арест, а также предоставить информацию о мерах, предпринимаемых в изоляторе для борьбы с распространением COVID-19, помимо отмены передач. Копия обращения опубликована на сайте БХК.

Комитет, в частности, просит сообщить, выдаются ли в ИВС, в том числе сотрудникам, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и др.); как часто проводится дезинфекция помещений и какими средствами, безопасны ли они; как часто организуется проветривание камер; изменилось ли питание и режим питья задержанных и отбывающих административный арест; каким образом организована проверка поступающих людей на наличие инфекции COVID-19; какие меры принимаются в отношении задержанных и отбывающих арест в случае выявления у них признаков COVID-19.

Правозащитники также отмечают, что приостановление приема передач «является незаконным и необоснованным ограничением прав задержанных и административно арестованных», а сама мера «не адекватна заявленной цели».

27 января ИВС приостановил прием передач для задержанных и отбывающих административный арест, объяснив это желанием уменьшить риски распространения COVID-19. После этого БХК обратился в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования по отмене этого ограничения.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 СИЗО задержания активистов БХК

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