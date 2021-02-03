Беларусь рассчитывает на поставки российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона»

Беларусь рассчитывает на поставки «в большом количестве» российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона». Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 3 февраля на встрече в Минске с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, глава российской делегации «передала Беларуси новую вакцину от коронавируса». Объем партии или количество доз, переданных белорусской стороне, не уточняется.

«Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве, и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко», — заявил Дмитрий Пиневич.

«Эпиваккорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Разработка была начата в январе 2020 года. Клинические испытания начались в ноябре. Сейчас проходят пострегистрационные исследования.

Курс вакцинации предусматривает двукратное внутримышечное введение с интервалом 14-21 день

По данным Роспотребнадзора, по результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100%. Масштабный выпуск вакцины планируется начать в феврале.

Кроме России, вакцина зарегистрирована в Туркменистане.

Сейчас в Беларуси идет вакцинация против коронавируса российской вакциной «Спутник V».