Бывшего доцента БГУИР Алексея Рака осудили на 20 суток
Вечером 2 февраля в ЖК «Магистр» задержали четырех человек. Двоих несовершеннолетних парней позже отпустили. Среди задержанных — бывший доцент кафедры ИРТ БГУИР Алексей Рак.
Задержание своего бывшего коллеги (Алексей Рак уволился из БГУИР в конце декабря) подтвердили преподаватели вуза, передает
У него это уже второе задержание — в прошлый раз бывший преподаватель провел восемь суток в Жодино.
Позже стало известно, что Алексея сегодня осудили на 20 суток за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и «неповиновение» — статьи 23.34 и 23.4 КОАП.