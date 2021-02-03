Мишустин разрешил возобновить железнодорожное сообщение с Беларусью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью.

Фото пресс-службы правительства РФ

«Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске», — отметили в пресс-службе правительства.

Кроме этого, с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.