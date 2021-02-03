За сутки количество новых случаев COVID-19 выросло почти в 2,5 раза

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1711 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2013 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, после четырех дней постепенного снижения заболеваемости, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло почти в два с половиной раза — 2 февраля их было 699. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 251 705, умерли 1746 пациентов с коронавирусом. Выздоровел 239 191 человек.

За минувшие сутки выполнено 13 909 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее (всего — 4 502 730).

В Беларуси 19 января началась вакцинация медработников от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По данным Минздрава, эту процедуру прошли уже около 10 тыс. специалистов по всей стране — более 51% медработников, изъявивших желание привиться в первую очередь.

После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи вакцинировать начнут работников учреждений образования, соцработников и других лиц. На днях в Беларусь поступила еще одна партия вакцины — 20 тыс. доз.

Массовую вакцинацию населения Минздрав намерен начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.