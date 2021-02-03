Биржа: рубль упал ко всем основным валютам на торгах в среду

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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ослаблением рубля ко всем основным иностранным валютам.

Доллар добавил более копейки — 2,6404 белорусского рубля (+0,0111 пункта), российский рубль вырос на 0,0024 пункта — 3,4694 белорусского рубля за 100 российских, а евро на 0,0002 пункта — 3,1764 белорусского рубля.

Американская валюта подорожала до трехмесячного максимума.

На этом фоне курс продажи доллара США в обменных пунктах отдельных банков уже достиг 2,66 рубля, курс продажи евро достигает 3,22 рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Как отмечают в Нацбанке, валютные интервенции позволили в 2020 году не допустить чрезмерного обесценения белорусского рубля. За 2020 год белорусский рубль ослаб к доллару на 22,6%, к российскому рублю — на 2,4%. Такое изменение обменного курса позволило ему остаться вблизи своего равновесного уровня и поддержать ценовую конкурентоспособность белорусской продукции.

В 2021 году регулятор намерен сохранить в Беларуси режим гибкого курсообразования, позволяющий оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы. При этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Следующие торги на БВФБ запланированы на четверг, 4 февраля.

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