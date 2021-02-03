К выходным существенно похолодает

/ Общество
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Относительно теплая погода сохранится ненадолго. Уже к выходным заметно похолодает.

По прогнозам синоптиков, которых на днях хвалил Александр Лукашенко, в пятницу-субботу столбик термометра покажет:

5 февраля

  • ночью -8..-14°С (при прояснениях -15..-17°С);
  • днем -3..-10°С.

6 февраля

  • ночью -10..-17°С (при прояснениях -18..-20°С);
  • днем -5..-12°С.

Ранее сообщалось, что на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

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Тэги: прогноз погоды

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