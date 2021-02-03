Максим Знак номинирован на престижную международную премию имени Трарье

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Член президиума Координационного совета Максим Знак, находящийся в настоящее время под стражей,  номинирован на международную премию имени Трарье.

Это одна из самых престижных наград в области прав человека. Номинацию сделали экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и штаб Виктора Бабарико.

Как указано в представлении, именно благодаря работе Максима «десятки тысяч белорусов узнали о своих правах»: «Он выходил в юридические стримы и доступно рассказывал, какие законные методы есть у нас для защиты своих прав».

Тихановская отметила не только профессионализм Знака, но и его личное мужество: «Он знал, что за это в любой момент его могут арестовать».

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Тэги: премия имени Трарье Координационный совет для трансфера власти права человека Персона: Максим Знак Светлана Тихановская

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