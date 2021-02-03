БКДП осудил тюремные сроки, вынесенные троим участникам забастовки на БМЗ

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) осудил тюремные сроки, вынесенные троим участникам забастовки на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ). Соответствующее заявление исполнительного комитета независимого профцентра опубликовано на сайте БКДП.

«Правящий режим продолжает раскручивать маховик репрессий против белорусских рабочих, — говорится в документе. — В Жлобине за попытку организовать 17 августа прошлого года забастовку были осуждены рабочие Белорусского металлургического завода Игорь Поваров, Александр Бобров и Евгений Говор».

В БКДП отметили, что «попытка реализовать свое законное право на акцию протеста против беззакония в стране, фальсификаций президентских выборов и беспрецедентного насилия над участниками мирных протестов стоила всем троим приговора к нескольким годам тюремного заключения». Одновременно с этим «на предприятии совершается попытка уничтожения созданного независимого профсоюза, учиняются расправы над его членами».

«Мы заявляем, что жестокость расправ и насилия над рабочими не останутся без последствий, — подчеркивается в документе. — Как членская организация Международной конфедерации профсоюзов обещаем использовать все доступные инструменты международной солидарной поддержки, чтобы заслуженная расплата настигла всех, кто причастен к развернувшейся «охоте на ведьм» на БМЗ и на других предприятиях, осуждениям и увольнениям работников, травле и преследованиям за принадлежность к независимым профсоюзам».

«Мы призываем белорусских рабочих: «Не бойтесь!» Лето и осень прошлого года показали, что нас, всех тех, кто не желает больше оставаться быдлом, кто позволил себе сбросить рабские оковы и стал свободным человеком, — абсолютное большинство. И никакие запугивания, расправы, осуждения, репрессии и увольнения предчувствующего свой конец агонизирующего режима не способны повернуть колесо истории вспять. Пусть нас вдохновляют своим примером на дальнейшую борьбу за наши права и свободы все те, кто выходил на забастовки в августе и октябре, кто уходит в стачки сегодня», — заявили в БКДП.