Доллар продолжает расти утром 3 февраля
Утром 3 февраля на открытии торгов БВФБ американская валюта растет, а европейская падает.
По данным на 10:30 три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:
- доллар — 2,6375 белорусского рубля (+0,0082 пункта);
- российский рубль — 3,4681 белорусского рубля за 100 российских (+0,0011 пункта);
- евро — 3,1744 белорусского рубля (-0,0018 пункта).
Напомним, по итогам первых февральских торгов
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (25—29 января) на БВФБ