Мингорисполком: водопроводная вода в детсадах Партизанского района пригодна для употребления

Водопроводная вода в детсадах Партизанского района пригодна для употребления, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

«После устранения повреждений на сетях по улице Академической в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества, специалисты лаборатории «Минскводоканала» взяли пробы. Исследование показало, что вода пригодна для употребления», — цитирует пресс-служба замглаву администрации Партизанского района Владимира Лебедя.

Все сады, заявляют власти, работают в штатном режиме.

Как сообщалось 2 февраля, из-за аварии на трубопроводе по улице Академической в Минске временно была непригодна для питья вода в детских садах № 82, 164, 186, 257 и 543.

Это не первое ЧП с питьевой водой в Минске за последние несколько месяцев. Так, в июне 2020 года некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

В начале октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества в Советском и Первомайском районах столицы.

В микрорайоне Новая Боровая с 15 по 18 ноября отсутствовало водоснабжение.

В конце декабря в Советском и Центральном районах Минска возникли проблемы с качеством воды из-за сбоя в работе насосного оборудования.