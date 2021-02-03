Тихановская: не я развязала насилие и совершила зверства в отношении невинных людей
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью ведущему программы
В вопросе также указывалось о свидетельствах применения пыток и сексуального насилия в отношении женщин в тюрьмах, а также за гибель людей, пострадавших от действий правоохранителей.
По словам политика, единственный человек, который несет ответственность за страдания белорусов, — это Лукашенко и его окружение.
«Не я развязала насилие, и не я совершила зверства в отношении невинных людей, — заявила Тихановская. — Я лишь отвечаю за свое желание добиться честных выборов и всё».
Она подчеркнула, что каждый человек «несет ответственность за желание построить новую страну»: «Это единственное, за что мы ответственны, но не за насилие, страдания и за жертвы».
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