«Путин боится собственного народа»

В США оперативно отреагировали на приговор суда по делу российского оппозиционера Алексея Навального и массовые задержания его сторонников.

Так, пишет golosameriki.com , официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что арест лидера российской оппозиции и массовые задержания участников мирных протестов будут учтены при определении будущего политического курса, проводимого Вашингтоном в отношении Москвы.

Такую же позицию высказала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметившая, что разведсообщество по поручению президента сейчас составляет полный обзор всех неправомерных действий, совершенных в последнее время российскими властями.

Не стеснялись в комментариях и американские сенаторы.

Так, в частности, демократ Марк Уорнер (новый глава Спецкомитета по разведке) назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками «просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение».

В свою очередь республиканец Джим Риш (глава Комитета по международным отношениям) отметил, что «отвратительное поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин напуган [реакцией] российского народа».

Еще один республиканец Бен Сассе (член Спецкомитета по разведке) назвал процесс против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона... Соединенные Штаты поддерживают Навального и тысячи сторонников закона».