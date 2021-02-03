«Путин боится собственного народа»
В США оперативно отреагировали на
Так, пишет
Такую же позицию высказала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметившая, что разведсообщество по поручению президента сейчас составляет полный обзор всех неправомерных действий, совершенных в последнее время российскими властями.
Не стеснялись в комментариях и американские сенаторы.
Так, в частности, демократ Марк Уорнер (новый глава Спецкомитета по разведке) назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками «просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение».
В свою очередь республиканец Джим Риш (глава Комитета по международным отношениям) отметил, что «отвратительное поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин напуган [реакцией] российского народа».
Еще один республиканец Бен Сассе (член Спецкомитета по разведке) назвал процесс против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона... Соединенные Штаты поддерживают Навального и тысячи сторонников закона».