В Беларусь идет тепло
В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Местами сгустится туман.
В южных регионах (в остальных — местами) ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха:
- Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).
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