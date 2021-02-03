В Беларусь идет тепло

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В среду, 3 февраля, территория страны будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы и теплых воздушных масс.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Местами сгустится туман.

В южных регионах (в остальных — местами) ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%).

Ранее сообщалось, что на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Тэги: прогноз погоды

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