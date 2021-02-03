«Большинство делегатов собрания выступают за сохранение сильной президентской власти»

При подготовке проекта программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы, которую планируется принять на шестом Всебелорусском народном собрании , власть ставила перед собой «максимально напряженные задачи», заявил председатель оргкомитета ВНС премьер-министр Роман Головченко.

Фото president.gov.by

«Я оценю ее (программу. — БелаПАН.) как сверхнапряженную. Пока мы строим программу, основываясь на задачах максимальной напряженности. Страна должна совершить рывок в развитии», — отметил Головченко в интервью узкому кругу СМИ, которое было показано в вечернем эфире новостей телеканала СТВ .

Он добавил, что за прошедшие пять лет «мы не смогли добиться всех тех результатов, на которые хотели выйти». «Во многом на это оказали влияние внешние факторы, на которые нам сложно влиять, но сейчас загадывать то, что может случиться через год-два… У нас есть варианты действий на разные ситуации. Поэтому, если будет ситуация достаточно сложная, будем выходить на запасные варианты», — сказал глава правительства.

Отвечая на вопрос, будут ли на ВНС обсуждаться предложения политического характера, премьер-министр подчеркнул, что «в процессе обсуждения экономических вопросов неизбежно всплывают вопросы и общественно-политической модернизации».

По его словам, большинство делегатов ВНС «выступают за сохранение сильной президентской власти».

«Нет настроенности на то, что надо что-то сломать: мы прожили, условно говоря, с Конституцией 20 лет и все, она устарела — такого нет, — сказал Головченко. — Люди видят необходимость усиления каких-то элементов — например, усиление полномочий советов первичного уровня, потому что большинство из них представляют местные советы. Они хотят больше полномочий. Многие говорят о необходимости повышения роли парламента в управлении государством, где-то говорят о корректировке избирательного законодательства, обсуждают и вопрос, какая система выборная больше подходит для Беларуси».

Однако, как заявил глава правительства, «общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед этим «шалёным націскам», который мы все недавно испытали».

Как сообщалось, опубликованные основные тезисы проекта программы социально экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы предполагают рост ВВП за 5 лет до 21,5%, но не ниже чем в 1,2 раза. Не менее чем на 20% должны вырасти объем инвестиций в основной капитал и реальные располагаемые денежные доходы населения. Рост пенсионного обеспечения запланирован выше уровня инфляции.

При этом за прошедшие пять лет при официальном прогнозе роста ВВП на 12–15% фактически он увеличился только на 3,5%. Из 13 утвержденных показателей за 5 лет удалось достичь трех: роста промышленного производства на 12% (при задании 10—15%), соотношения сальдо внешней торговли к ВВП и роста реальных располагаемых денежных доходов населения на 14,2% (при задании 9,5—11,6%).

Собрание пройдет 11—12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития. Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

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