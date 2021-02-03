Головченко считает, что попытка блокады Всебелорусского народного собрания с треском провалилась

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Председатель оргкомитета шестого Всебелорусского народного собрания премьер-министр Роман Головченко в интервью узкому кругу СМИ раскритиковал альтернативные инициативы, предлагаемые сторонниками перемен.

«Что касается попыток организовать какие-то альтернативные мероприятия — честно говоря, не знаю, что они организовывают. Единственное, слышал, что есть какая-то альтернативная интернет-платформа, на которой регистрируются самовыдвиженцы. Если интересно кому-то играть в такие игры, выдавать желаемое за действительное, я серьезно это не воспринимаю, потому что это даже не альтернатива, а просто блеклая пародия какая-то», — заявил он (вероятно, речь идет о проекте «Сход» — цифровой платформе, которая позиционирует себя как площадка народных представителей).

Комментируя намерения Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси и возглавляемого экс-дипломатом Павлом Латушко Народного антикризисного управления (НАУ) по деанонимизации участников ВНС и внесении их в западные санкционные списки, Головченко подчеркнул, что «люди, которые избрались делегатами на собрание, ни от кого не скрываются».

«С начала января они активно выступают на страницах СМИ, каждый день в Telegram-канале, который посвящен Всебелорусскому народному собранию, в день по несколько делегатов — они не прячут лица, как кто-то из тех, кто критикует, — сказал глава правительства. — Они живут в нашей стране, им не от кого прятаться, поэтому вот этот тезис о том, что кто-то кого-то будет сливать, ничтожен. Потому что сливать не надо — читайте белорусские СМИ. Люди этих угроз не боятся, люди гордятся тем, что они являются делегатами собрания и представляют свой народ и те регионы, в которых они живут и работают».

Головченко заявил, что ВНС будет сопровождаться мерами безопасности — «не только физической, но и предотвращения всяческого рода провокаций». «Мы, честно говоря, пока не видим, что это представляет какую-то реальную угрозу. Тем не менее в отдельных чатах, еще где-то высказываются мысли — возможно, в воспаленных умах оно только существует, — считает он. — Хочу вас заверить и успокоить, что соответствующие органы имеют планы действий на все случаи событий».

По мнению премьер-министра, «у всех была возможность убедиться в том, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации».

Головченко также сообщил о намерении принять участие в ВНС со стороны «70-80 подтвержденных зарубежных гостей». «Попытка какая-то блокады собрания с треском провалилась. Помимо зарубежных гостей, представители иностранных посольств тоже выразили большой интерес, хотя вбрасывалась информация, что там тоже будет бойкот коллективный. Сейчас подавляющее большинство дипломатических представителей, аккредитованных в Республике Беларусь, подтвердили свое участие, что говорит тоже о высоком интересе в получении информации из первых уст», — заключил он (Интервью было показано в вечернем эфире новостей телеканала СТВ).

Собрание пройдет 11—12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития. Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.

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Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Роман Головченко

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